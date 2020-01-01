JVSpin Casino — Новейшее онлайн казино

Новое онлайн казино JVSpin начало свою работу в августе 2020 года. Это свежая платформа, которая заслуживает внимания и работает благодаря лицензии правительства Кюрасао No. 8048/JAZ, а управляется компанией Orakum N.V. В JVSpin Casino игроки найдут более 7 000 слотов, настольных игр и игр с живыми дилерами от более чем 70 различных провайдеров, включая NetEnt, Evolution, Playson, iSoftBet, Thunderkick .

Также пользователей JVSpin ждут отличные бонусы в казино. Благодаря этому количество пользователей увеличивается с каждым днем. Вы также можете быстро и удобно совершать платежные операции с помощью широкого спектра популярных платежных способов, включая криптовалюты.

Официальный сайт клуба совмещает простоту и стильный дизайн: в нем нет ничего, что может отвлекать пользователей от игры. Казино приветствует игроков со всего мира: сайт переведен на 62 языка. В частности, казино адаптировано под русскоязычных пользователей. На главной странице самое важное: баннер с бонусными предложениями, раздел с играми и панель навигации. Снизу вы найдете информацию о партнерской программе и лицензии клуба.

Дата открытия: Август 2020 года Официальный сайт: https://jvspin.com/ Лицензия: № 8048/JAZ Antillephone, выданная правительством Curacao Доступная валюта: RUB (Российский Рубль), EUR (Евро), USD (Доллар США), ADA (Cardano), AED (Дирхам ОАЭ), ALL (Албанский лек), AMD (Армянский драм), AOA (Ангольская кванза), ARS (Аргентинское песо), AUD (Австралийский доллар) и еще 130 валют, включая BTC, USDT, LTC и другие криптовалюты Мин. депозит: от 50 рублей Мин. вывод: от 100 рублей Способы пополнения и вывода: VISA, MasterCard, Яндекс.Деньги, Piastrix, QIWI, Beeline, МТС, Мегафон, Tele2 Виды развлечений: Слоты, Настольные игры, Игры с Live дилерами Софт: Playson, PG Soft, Play'nGO, Rabcat, Barbara Bang, Holle Games, Mancala, High 5 Games, Iron Dog Studio, Amatic, Just For The Win, Pragmatic Play, Blueprint, Ruby Play, GameART, BetSoft, Wazdan, Swintt, iSoftbet, Quickspin, ELK, Red Rake, Habanero, Spinomenal, Booongo, Booming Games, Microgaming , 1x2gaming, Apollo Play, BBIN, KA Gaming, BetiXon, Felix, Red Tiger, Fugaso, BF Games, Spade Gaming, Omi Gaming, Tom horn, Zeus, Belatra, G (Gluck-Gamevy), Endorphina, Inbet, Superlotto Games, Kalamba Games, Push Gaming, Slotvision, 5 men games, Evolution Slots, Genii, Realistic Games , MrSlotty, Eurasian Gaming, Caleta Gaming, Green Jade, Rival, Big Time Gaming, 2by2 Gaming, Foxium , Fantasma Games, Multislot, Playstar, Spinthon, Evoplay Entertainment, Gamatron, Platipus, Igrosoft, Concept Gaming, Spigo, BGaming, Bet2tech, 1spin4win, RTG SLOTS, Oryx, Magma, We Are Casino, Ortiz, Play Pearls, Zitro, Aiwin Games, Revolver, Genesis, Radi8, Bunfox, DLV, The Games Company, Markor Technology, August Gaming, Triple Cherry, Thunderkick, Worldmatch, MGA, Triple PG, Golden Hero, Thunderspin, GMW, Espresso Games, Synot Games, Slot Exchange, NETENT, OneTouch, Slot Factory, Gamshy, Aspect Gaming, Hacksaw Gaming, CT Interactive, Dragoon Soft, Charismatic Slots, 7 Mojos, Mobilots, Cayetano, Gamefish, Spearhead, Mascot, Smartsoft, AllWaySpin, Netgame, Funky, Pariplay, Onlyplay, Leap Мобильная версия: Есть Контакты: Техническая поддержка support-ru@jvspin.com.

Вопросы безопасности: security@jvspin.com.

Блокировка счета block@jvspin.com.

Помимо этого, вы можете обратиться в службу поддержки через онлайн-чат на сайте, либо заказать обратный звонок, указав ваши имя и телефон.

Лицензия JV Spin казино

Казино обладает операционной лицензией, выданной правительственным агентством Curacao. Хотя это универсальная лицензия и ее легко получить, но мы можем с уверенностью сказать – в нашем казино все ваши данные в безопасности.

Помимо этого, данное казино также обеспечивает безопасность и методы, необходимые для обеспечения безопасности, целостности и доступности информации. Для этого казино использует SSL 3-ей версии со 128-битным шифрованием и применяет другие актуальные меры безопасности. Мы можем заявить, что казино JVSpin – абсолютно безопасно для игры на деньги.

Регистрация в казино JVSpin

Чтобы начать играть в JVSpin на реальные деньги, пользователям нужно пройти регистрацию. Онлайн казино предлагает несколько способов создания аккаунта:

С помощью номера телефона;

С помощью электронной почты.

Мы рекомендуем использовать регистрацию с помощью телефонного номера – она проще и быстрее. Укажите свой номер телефона и подтвердите его с помощью кода, который мы вышлем в SMS. Не забудьте также указать валюту, ввести промокод и установить дату вашего рождения. Последнее необходимо исключительно для того, чтобы убедиться, что аккаунт регистрируется совершеннолетним игроком.

Если же выберите регистрацию по E-mail, то заполните соответствующие поля и следуйте инструкциям.

Просим указывать реальные данные, т.к. при выводе средств мы можем запросить верификацию вашего аккаунта. В таком случае введенные данные и данные паспорта должны будут совпадать.

Также раньше была доступна регистрация в 1 клик - она была самой быстрой. Игрокам надо было только указать только страну и валюту для ставок. Дополнительную информацию можно было ввести в личном кабинете позже. К сожалению, сейчас такой тип регистрации недоступен, но мы надеемся его когда-нибудь вернуть.

Игровое лобби

Игрокам казино представлено 7000 игр от 100 проверенных провайдеров. Среди самых популярных Microgaming, Pragmatic Play и другие.

Различные варианты фильтрации позволят вам точно определить любимые игры с возможностью сортировки по провайдеру, выбора категорий, таких как Новые, 3D-слоты, с бонусами за покупку и Megaways, или ввода ключевых слов в поле поиска. Игры можно пометить как избранные с помощью значка сердечка для более быстрого доступа. Пользователей JVSpin ждут:

Слоты . Казино собрало все популярные игровые автоматы и новинки с потрясающей графикой и анимацией. Игрокам также доступны прогрессивные слоты, где есть шанс выиграть джекпот.

. Казино собрало все популярные игровые автоматы и новинки с потрясающей графикой и анимацией. Игрокам также доступны прогрессивные слоты, где есть шанс выиграть джекпот. Настольные игры . Для любителей классических азартных игр в JVSpin есть большая подборка карточных и настольных игр: покера, рулетки, блэкджека и других игр.

. Для любителей классических азартных игр в JVSpin есть большая подборка карточных и настольных игр: покера, рулетки, блэкджека и других игр. Игры с джекпотом . Сразитесь за джекпот и сорвите свой огромный выигрыш.

. Сразитесь за джекпот и сорвите свой огромный выигрыш. Игры Live Dealer. Здесь пользователи могут насладиться игрой с живыми ведущими в режиме онлайн. Доступны покер, рулетка, баккара и другие развлечения.

Новички имеют возможность играть бесплатно. Для этого казино JVSpin предлагает демо-версии, в которых можно изучить основные правила и разработать собственную стратегию игры. Опытные игроки могут сразу приступить к игре на настоящие деньги.

Слоты

Раздел "Слоты" — это место, где вы найдете самую большую коллекцию игр, с тысячами наименований от широкого круга провайдеров. Используйте различные категории, чтобы найти то, что вам больше всего подходит, и не забудьте заглянуть в категорию "Джекпот", где представлены игры с возможностью выиграть большие деньги.

Линейка таких игр действительно обширна, и игрокам, которые особенно любят делать ставки на слотах с фруктовой тематикой, будет из чего выбрать. Если вы считаете привлекательными слоты, в которых фрукты выстраиваются на барабанах, и в то же время хотите получить что-то на стороне с точки зрения дополнительных возможностей, некоторые из названий, которые заслуживают внимания, включают Wild and Fruity, Fruit Nova, Fruitrays, Extra Juicy и другие.

Игроки, которым больше нравятся 3D-слоты, могут легко изучить ассортимент таких игр, просто применив удобный фильтр. Нет нужды говорить, что представленные игры особенно ярко блещут в плане визуального оформления, но то же самое можно смело сказать и об их специальных возможностях. Среди игр, которые привлекают своим инновационным внешним видом и специальными функциями, можно назвать Gold Bonanza, Destiny Wild и Lost Inca Gold, Panda Fortune, Majestic, Vault of Anubis, Treasure Temple и другие.

Заядлые поклонники казино, которые хотят иметь больше шансов на получение щедрых выплат, должны изучить Megaways слоты, которыми может похвастаться JVSpin Casino. Среди них выделяются такие, как Aztec Gold, Shining King, Flower Fortunes, Dragon's Luck, Gonzo's Quest, Great Rhino и Piggy Riches.

Настольные игры

Здесь предлагается множество классических настольных игр, управляемых RNG, которые вы можете отсортировать, выбрав соответствующие категории в поле слева. Здесь вы найдете многочисленные игры в блэкджек, рулетку, баккара и покер от множества провайдеров.

Обилие слотов в нашем казино действительно трудно превзойти, но любители настольной и карточной классики также получат все необходимое для приятного времяпрепровождения. Покер, рулетка, блэкджек, баккара и крэпс дополняют портфолио нашего казино.

Мы стремимся привлечь игроков, увлекающихся блэкджеком, поэтому добавили более 100 версий классической игры казино. Наряду со стандартными вариантами игры в "двадцать одно", пользователи JVSpin Casino смогут выбрать из более чем десятка игр, которые не предлагают скучного игрового процесса. Некоторые из них включают 7-карточный европейский блэкджек, 21 Burn Blackjack, Big 5 Blackjack, Lucky Sevens Blackjack, Spanish Blackjack и другие.

Если вы сосредоточитесь на вкладке, отведенной для покерных игр, вы найдете любимые фанатами игры, такие как Trey Poker, High Hand Hold'em Poker, Russian Poker и Oasis Poker. Еще одна причина, по которой наше портфолио заслуживает похвалы, заключается в том, что у нас еще есть 24 разновидности баккары. Как вам такое?

Игр в рулетку тоже достаточно, и любители классической настольной игры могут попробовать свои силы в более чем 90 играх. Любителям рулетки может быть трудно выбрать, в какой вариант играть, но некоторые из столов, наиболее часто посещаемых пользователями казино, включают рулетку Multifire, Turbo Roulette 10p Roulette, European Roulette with Jackpot, 12 Numbers Roulette.

Помимо огромного выбора онлайн слотов и карточных игр, вы можете найти и другие жанры игр казино, такие как кости и лотереи. Эти игры очень увлекательны и дают потрясающие шансы выиграть крупные призы.

Игры с джекпотом

JVSpin Casino содержит большинство игр с прогрессивными джекпотами от провайдера NetEnt, которые привлекли внимание многих своими космическими выигрышами. Игрокам не составит труда разбогатеть, если они попробуют свои силы в Divine Fortune, Arabian Nights, Imperial Riches, Mega Joker, Vegas Night Life, Mercy of Gods, Irish Pot Luck или Trollpot 5000.

Более крупные призы предлагаются и в играх с джекпотом, которые любезно предоставлены компанией Betsoft. Игроки, которые никогда не пробовали их раньше, могут попытаться получить щедрые призы, делая ставки в играх Mr. Vegas, Glam Life, Good Girl, Bad Girl, Slots Angels, Mega Glam Life и других.

Игры Live Dealer

Поклонникам игр с живыми дилерами практически невозможно заскучать в JVSpin Casino. В нашем лобби работают 19 провайдеров по этому направлению. Среди производителей, которые вносят свой вклад в богатый ассортимент игр с живыми дилерами, выделяются Pragmatic Play, Evolution Gaming, Vivo Gaming и Ezugi.

Игрокам, которым не хватает острых ощущений реальной игры, могут понравиться настольные игры, которые транслируются из студий SA Gaming, Asia Gaming, Authentic Gaming, Lucky Streak, Bet Construct или Super Spade Gaming.

Столы, которые можно найти в живом лобби казино, сделаны с учетом бюджетов игроков с высокими ставками и любителей азартных игр, которые более склонны к риску при размещении ставок.

Ставки в этих играх можно делать исключительно на деньги, имеющиеся у вас на балансе. У нас также достаточное количество столов для игроков, которые любят крэпс, баккару, покер, рулетку и блэкджек.

Мобильное казино JVSpin

JVSpin Casino предлагает подавляющее большинство своей коллекции игр для игры на любом мобильном устройстве благодаря отзывчивому дизайну сайта. Это означает, что игры будут работать оптимально для того устройства, на котором вы решили посетить сайт.

Все современные смартфоны и планшеты, от iOS до Android, поддерживаются здесь без необходимости что-либо скачивать. Игроки смогут поиграть в слоты и другие захватывающие игры с любого места, где есть подключение к сети.

Нет необходимости скачивать приложение. Просто войдите в систему и играйте в свои любимые игры.

Пополнение счета и вывод денег

Казино JV Spin предлагает своим игрокам широкий выбор вариантов оплаты, включая Visa, Mastercard, ЮMoney, Perfect Money, Qiwi, Pay4Fun, Skrill, Neteller и даже Bitcoin. Это позволяет игрокам просто и быстро совершать денежные операции. Казино также предлагает пополнение и вывод средств через баланс мобильного оператора Beeline, Мегафон, МТС, Tele2.

Минимальная сумма пополнения составляет 50 рублей, а вывода - 100 рублей. Средства поступают на счет мгновенно. Чтобы вывести деньги, игроку нужно отыграть все бонусы и привязать к счету номер телефона.

Деньги поступают на счет и выводятся в автоматическом режиме — это существенно ускоряет процесс до нескольких минут. Например, вывод на электронные кошельки Яндекс.Деньги или Qiwi займет не более 15 минут. Вывод денег на банковские карты может затянуться до 7 дней — это связано со спецификой работы платежных систем.

Программа для VIP игроков

Существует 8 уровней программы лояльности, предлагаемой казино. Все игроки начинают с уровня Bronze. Продолжая играть в любимые игры казино, ваш уровень будет повышаться. Соответственно, чем выше ваш уровень, тем больше сумма кэшбэка.

Когда вы достигнете самого высокого уровня, вы получите эксклюзивные привлекательные предложения, VIP-поддержку, а ваш кешбэк будет рассчитываться на основе всех ваших ставок, независимо от выигрыша или проигрыша.

С 1 по 7 уровень игроки получают кэшбек только с проигранных ставок. На 8 уровне кэшбек будет начисляться со всех ставок. Частота начисления зависит от уровня игрока. Например, на 1 уровне его начисляют раз в 7 дней, а на 8 уровне - ежедневно. Нужно обратить внимание, что есть игры, в которых кэшбек не начисляется. С их списком вы можете ознакомиться в правилах казино.

Кроме VIP программы JVSpin предлагает подарок на день рождения. Каждый игрок может получить 20 фри спинов на счет, которые не требуют ни депозита, ни отыгрыша. Для их получения нужно обратиться в службу поддержки в день рождения или на протяжении 7 дней после него. В акции участвуют пользователи, которые заполнили свой профиль и прошли верификацию.

Техническая поддержка

Проект также может похвастаться качественной службой поддержки, которая работает круглосуточно и быстро отвечает на вопросы пользователей. Во время игры в казино вы неизбежно столкнетесь с проблемами или вопросами. Не стесняйтесь обращаться в службу поддержки казино за немедленной консультацией. Мы высоко оцениваем уровень подготовки нашей поддержки, поскольку наши сотрудники обучены и весьма гибки.

Все наши ответы будут быстрыми и полезными, а отношение только дружелюбным. Это большой плюс для казино, а также дает игрокам уверенность в нашей надежности. Существует два способа запросить поддержку у персонала:

Живой чат

Электронная почта: Техническая поддержка: support-en@jvspin.com Поддержка безопасности: security@jvspin.com Вопрос о заблокированном аккаунте: block@jvspin.com



Чтобы связаться с консультантом с помощью функции Live chat, потребуется всего около минуты, в то время как если вы отправите запрос по почте, казино ответит на него в течение нескольких часов.

Самый быстрый способ - написать службе поддержки в лайв-чате. Оператор присоединится в чат и ответит на все вопросы. Если у вас возникли трудности с чем-то, лучше написать на почту support-ru@jvspin.com - так вы сможете подробно описать проблему и прикрепить скриншоты к сообщению. В отличии от других клубов, здесь работает техническая поддержка по телефону. Для консультации по телефону нужно ввести имя и номер - через пару минут с вами свяжется оператор и ответит на вопросы.

Что в итоге?

Придя в казино JV Spin, вы обнаружите один из самых больших выборов игр в мире онлайн-казино - более 7 000 игр от лучших мировых производителей. Мало того, вы можете быстро и удобно совершать платежные операции с помощью широкого спектра популярных платежных опций, особенно с биткоином, вы можете вносить и выводить деньги мгновенно и совершенно бесплатно. А сайт казино имеет отличную совместимость, вы можете играть в игры в любое время и в любом месте со своих мобильных устройств.